DJI выпустила новую версию Osmo Mobile с небольшим беспроводным пультом управления. Пульт позволяет контролировать стабилизатор и съемку со смартфона на расстоянии.

Стабилизаторы DJI серии Osmo Mobile остаются популярным решением для блогеров и мобильных операторов. Теперь производитель делает акцент не только на самом стабилизаторе, но и на способах дистанционного управления съемкой. По данным Notebookcheck, новый вариант Osmo Mobile поступает в продажу вместе с компактным беспроводным пультом, который DJI позиционирует как штатный аксессуар. Пульт подключается к стабилизатору по беспроводному соединению и работает от встроенного аккумулятора емкостью около 625 мА·ч.

С его помощью пользователь может поворачивать подвес, менять направление кадра и запускать запись на смартфоне, не подходя к стабилизатору. Это удобно, когда Osmo Mobile закреплен на штативе или установлен в месте, куда не всегда удобно тянуться рукой. Сам Osmo Mobile, судя по предыдущим материалам Notebookcheck, сохраняет трехосевую стабилизацию и фирменные режимы отслеживания объекта и панорамы, знакомые по ранним моделям серии. Новый пульт расширяет сценарии использования и упрощает работу тем, кто снимает в одиночку.