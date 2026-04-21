Huawei анонсировала новую акустическую систему Sound X5. Устройство выделяется крупным низкочастотным динамиком и декоративными элементами из золота.

Компания Huawei представила колонку Sound X5, в которой установлены восемь динамиков. Это 126-миллиметровый низкочастотный динамик, четыре среднечастотника по 48 мм, один высокочастотный динамик на 35 мм и два пассивных излучателя. Номинальная мощность системы — 160 Вт. Из них 60 Вт забирает низкочастотный динамик, по 20 Вт — каждый из четырех среднечастотных и еще 20 Вт — твитер.

Компания заявляет, что колонка воспроизводит басы вплоть до 36 Гц. Для сравнения: прошлая модель Sound X4 имела 120,7-мм вуфер на 50 Вт и четыре широкополосных динамика по 5 Вт. Разница в мощности и размерах заметная. Управление работает через обновленную версию HarmonyOS с поддержкой естественных голосовых команд.

Модель выпускается в черном, белом и золотом вариантах. Базовая цена начинается от 2199 юаней (эквивалентно ≈₽ 24 270), а версия с золотыми элементами стоит 2499 юаней (эквивалентно ≈₽ 27 600). Разница связана с покрытием пассивного излучателя 18-каратным золотом. Сейчас устройство продается на официальном сайте компании в Китае.