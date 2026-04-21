Global_Chronicles
Новая Bluetooth-колонка Edifier Huazai Melo Bar получила RGB подсветку и 10 сменных панелей
Edifier начала продажи настольной Bluetooth-колонки Huazai Melo Bar в Китае.

Производители аудиоустройств всё чаще добавляют элементы персонализации. Внешний вид начинает играть заметную роль наряду с качеством звука. Компания Edifier представила колонку Huazai Melo Bar с поддержкой Bluetooth. Колонка доступна в двух цветах корпуса: туманно-белом и ночном черном.

Изображение: GizmoChina  

Внутри установлены два 52-миллиметровых динамика с симметричной басовой рефлексной системой. Усилитель класса D выдает 5 Вт постоянной мощности и 10 Вт пиковой. Устройство ориентировано на повседневное использование и подключение к разным источникам звука.

Изображение: GizmoChina 

Модель получила RGB подсветку. Главная особенность — модульная система световых панелей. В комплекте 10 готовых панелей и одна пустая для самостоятельного оформления. Всего доступно 15 световых эффектов и 16,8 миллиона цветов. Управлять подсветкой можно кнопками на корпусе, через приложение Edifier Connect или программу TempoHub на компьютере. 

Изображение: GizmoChina 

Колонка поддерживает Bluetooth 6.0 и проводной режим через USB. Радиус действия беспроводной связи — до 10 метров. Такой подход делает устройство более гибким с точки зрения дизайна.

#аудиотехника #bluetooth-колонка #edifier #huazai melo bar
Источник: gizmochina.com
Эффективная реклама для вашего бизнеса

