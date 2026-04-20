Рынок DDR5 в Германии показал скачок цен после мартовского снижения. Стоимость достигла уровня, превышающего июльские показатели более чем в четыре раза.

Сегмент компьютерной памяти остается нестабильным, и недавние изменения это подтверждают. Ситуация с DDR5 в Германии не оптимистичная.

После того как в марте цены на DDR5 снизились, на рынке наметился разворот. Стоимость модулей в Германии выросла до 410% от уровня июля прошлого года. Ранее падение цен дало основания ожидать стабилизации. Однако текущие данные говорят об обратном.

Аналитики 3D Center отслеживают розничные цены через несколько немецких магазинов. Согласно их сводкам, самый резкий скачок показал набор 2×48 ГБ DDR5-6400. Но и другие комплекты, включая 16 и 32 ГБ, тоже подорожали.

Иначе говоря, мартовское снижение оказалось локальной корректировкой, а не разворотом тренда. Похожая ситуация наблюдается в Северной Америке и других регионах. В ближайшие недели стоимость, вероятно, сохранится на текущих уровнях. При этом аналитики допускают, что волатильность на рынке DRAM продлится несколько лет.