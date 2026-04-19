Компания Microsoft запустила крупнейший центр обработки данных под названием Fairwater.

Развитие инфраструктуры для ИИ требует не только новых алгоритмов, но и физической базы. В этом направлении компании делают ставку на масштаб.

Microsoft представила центр обработки данных Fairwater, который занимает почти 1,3 млн квадратных метров. По площади он превосходит большинство существующих объектов такого типа. Компания разместила внутри сотни тысяч графических процессоров Nvidia Blackwell. Эти чипы ориентированы на задачи машинного обучения и сложные вычисления.

Инженеры распределили нагрузку между кластерами, чтобы ускорить обработку данных. Система охлаждения учитывает плотность размещения оборудования. Это снижает риск перегрева при высокой загрузке.

Дата-центр создавался с расчетом на работу крупных моделей искусственного интеллекта. Он способен обрабатывать огромные массивы информации за короткое время. По сути, Fairwater стал ключевым элементом инфраструктуры Microsoft для развития ИИ-сервисов и облачных решений.