Китайские производители продолжают развивать собственную технологическую экосистему. Новая модель Lenovo отражает этот курс без лишних заявлений.

Lenovo представила ноутбук Kaitian X5d G1d, который работает на процессоре Loongson 3B6000M. Компания использует операционную систему китайской разработки, что подчеркивает ориентацию устройства на локальный рынок.

Предустанавливается 16 ГБ ОЗУ и SSD объёмом 512 ГБ. Имеется возможность нарастить объёмы до 32 ГБ и 1 ТБ соответственно. Экран имеет диагональ 15,6 дюйма и разрешение Full HD. Новинка также получило базовые интерфейсы подключения, включая USB и HDMI.

Производитель делает ставку на совместимость с отечественным программным обеспечением. Иначе говоря, ноутбук рассчитан на рабочие задачи внутри экосистемы Китая.

Kaitian X5d G1d ориентирован на государственные структуры и корпоративный сегмент. Цена зависит от конфигурации, при этом модель рассчитана на использование в системах, где применяют китайские операционные системы, офисные пакеты и форматы документов, включая OFD, а также встроенные механизмы защиты данных.