Видео быстро разлетелось по соцсетям и вызвало обсуждение

Над Владивостоком пролетел летательный аппарат, который очевидцы сняли на видео. Запись разошлась по соцсетям, где пользователи попытались определить модель устройства. По внешнему виду аппарат опознали как Jetson ONE. Это одноместное электрическое устройство вертикального взлета и посадки с восемью винтами. Оно развивает скорость до 100–102 километров в час.

Скриншот видео - vk.com

Конструкция весит около 90 килограммов. В ней используют алюминий и углепластик. Аппарат получил баллистический парашют и сохраняет управляемость при отказе одного двигателя. Одного заряда хватает примерно на 20 минут полета. Jetson ONE не относят к транспортным средствам. Его позиционируют как устройство для полетов в свободное время. Стоимость составляет от 7 до 10 миллионов рублей.