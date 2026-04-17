Актер Трой Бейкер прокомментировал подход Хидео Кодзимы к разработке игр. По его словам, автор делает ставку не на развлечение, а на общее впечатление от проекта.

Игры Хидео Кодзимы продолжают вызывать разные реакции у аудитории. При этом разработчик сохраняет собственный подход, который отличается от привычных принципов индустрии.

Актер Трой Бейкер, известный по роли Хиггса в Death Stranding, рассказал о взгляде Хидео Кодзимы на разработку игр. В интервью GamesRadar+ перед BAFTA Games Awards 2026 он отметил, что автор стремится оставить у игрока ощущение более сложного опыта, чем обычное развлечение.

По словам Бейкера, многие студии стараются удерживать внимание и обеспечивать постоянное удовольствие от процесса. Кодзима действует иначе и хочет дать геймеру нечто большее — ощущение, что он не просто развлекся.

Актер добавил, что разработчик продолжает работать в стиле, знакомом по серии Metal Gear. Он строит проекты вокруг масштабных и продуманных идей, привлекая большую команду специалистов.

Бейкер считает, что такой подход требует доверия внутри команды и точной реализации. Он назвал результат подобной работы редким явлением.