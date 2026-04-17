HP выпустила новую модель 34-дюймового сверхширокоформатного монитора для тех, кто часто работает по видеосвязи. Производитель встроил в новинку всё необходимое для видеоконференций – камеру, микрофон и четыре динамика.

Монитор вышел под номером 734PM. Диагональ IPS-панели — 34 дюйма, разрешение — 3440 на 1440 пикселей (1440P), частота обновления — 120 Гц. Яркость достигает 400 нит, контрастность — 2000:1. Матрица поддерживает 10-битную цветопередачу (8 бит + FRC) и полностью покрывает цветовое пространство sRGB.

Сверху на корпусе расположена 5-мегапиксельная веб-камера для конференций. Она использует ИИ-шумоподавление. Также в монитор встроены четыре динамика и микрофон с шумоподавлением.

Набор портов: один HDMI 2.0, два DP 1.4, два Thunderbolt 4, четыре USB-A с поддержкой KVM и один Ethernet RJ45. Подставка регулируется по высоте, углу наклона и вращению. Стартовая цена на JD.com составляла 6999 юаней, но сейчас её уже подняли до 7099 юаней (эквивалентно ≈₽ 79300 по курсу ЦБ РФ на 17.04.2026).