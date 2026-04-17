По оценкам Alinea Analytics, общая выручка Starfield на всех платформах составила около $300 миллионов. Для сравнения: Skyrim заработала $650 миллионов за первый месяц продаж.

Аналитики продолжают оценивать коммерческие результаты Starfield спустя годы после релиза. Новые расчеты показывают разницу между этой игрой и предыдущими крупными проектами Bethesda.

По данным Alinea Analytics, Starfield принесла около $300 миллионов валовой выручки на всех платформах, включая Xbox, PC и частично PS5.

Для сравнения, Skyrim за первый месяц продаж достиг примерно $650 миллионов. Разрыв становится заметным уже на уровне первых оценок, особенно с учетом длительного периода продаж Starfield.

Starfield вышла сразу в Xbox Game Pass. Это повлияло на модель покупок: часть аудитории выбрала подписку вместо полной покупки. В индустрии этот эффект называют «каннибализацией» продаж. Его обсуждали и в рамках разбирательства FTC против Microsoft в 2023 году, а также в оценках британского регулятора.

Аналитики отмечают и разницу в платформенном охвате. Skyrim стартовал сразу на Xbox 360, PS3 и PC. Starfield ограничилась Xbox Series X/S и PC, а также не получила полноценного запуска на PlayStation в первый день.

Аналитик Рис Эллиотт назвал $300 миллионов огромным успехом, но отметил, что в контексте бюджета Bethesda и десятилетнего цикла разработки Starfield едва окупила свои затраты. Отдельные оценки указывают, что Bethesda может учитывать доходы от Game Pass, но точный вклад сервиса в общую выручку остается неясным.