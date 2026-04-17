Глава Wolfjaw заявил, что ИИ помогает опытным разработчикам, но не повышает уровень слабых. По его словам, технология уже меняет структуру команд и затраты на разработку игр.

Использование генеративного ИИ в игровой индустрии продолжает вызывать споры. Разработчики и руководители по-разному оценивают его влияние на процесс создания игр.

Генеральный директор Wolfjaw Studios Митчелл Паттерсон в интервью обозначил свою позицию по применению ИИ. Он считает, что такие инструменты усиливают навыки опытных разработчиков, но не повышают уровень слабых разработчиков.

По его словам, эффективность ИИ напрямую зависит от понимания процесса разработки. Команда уже применяет такие инструменты, и их влияние заметно. При этом Паттерсон обращает внимание на изменения в структуре работы: задачи, которые раньше выполняли начинающие разработчики, теперь решают системы вроде Claude. Это касается и тестирования, и локализации.

Он также связывает ИИ с сокращением затрат. Разработчик утверждает, что для создания игры не требуется крупная команда, и меньшие группы могут справляться с задачами при поддержке технологий.

Паттерсон ожидает, что индустрия перейдет к компактным командам, где ИИ используют как рабочий инструмент для снижения расходов и ускорения производства игр.