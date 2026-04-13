Кредитор заявил о намерении подать иск о банкротстве «Онкотаргета». В компании настаивают, что сохраняют устойчивость и рассчитывают закрыть долг позже.

Ситуация вокруг одного из российских производителей лекарств обострилась после судебного спора с кредитором. Конфликт связан с невыплаченным займом.

Предприниматель Ваге Кирокасян сообщил о планах обратиться в суд с требованием признать «Онкотаргет» банкротом. Он получил право требования по долгу, который компания не вернула в установленный срок.

Изначально заем выдали под 7% годовых с погашением в мае 2023 года. Выплата не состоялась. Позже новый кредитор направил уведомление и потребовал вернуть средства, а затем обратился в суд. Судебная инстанция признала требования обоснованными, не приняв доводы компании о спорном характере сделки.

В «Онкотаргете» заявляют, что не отказываются от обязательств и планируют закрыть задолженность в текущем году. Задержку выплат там связывают с приоритетными расходами, включая налоги и зарплаты.

Компания выпускает около 40 препаратов на площадке в технополисе «Москва». Значительная часть ассортимента входит в перечень жизненно важных лекарств. Часть продукции производят по контракту с Аксельфарм, с которым у компании совпадают акционеры и руководство.

Финансовые документы за прошлый год показывают высокую долговую нагрузку: общий объём обязательств достиг 3,8 млрд рублей.