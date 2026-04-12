Старое промышленное оборудование иногда содержит вычислительные возможности, которые не используют по прямому назначению. Один из таких примеров связан с контроллером допечатной системы.
Технический блогер из проекта Adrian's Digital Basement запустил игру Doom на контроллере принтера Agfa Compugraphic 9000PS. Это устройство изначально обрабатывало PostScript-файлы и преобразовывало их в растровые изображения для печати.
Плата контроллера включает процессор Motorola 68020 с частотой 16 МГц и дополнительный чип 68000 для ввода и вывода. Такие характеристики требовались для обработки сложных графических данных.
Автор проекта переработал систему. Он изучил содержимое ПЗУ и заменил стандартный интерпретатор PostScript на собственную прошивку. Это дало доступ к базовым настройкам, позволило добавить мониторинг и интегрировать интерпретатор BASIC.
Для вывода изображения блогер установил видеокарту VERA и настроил запуск операционных систем. Сначала он протестировал CP/M, затем перешел на Minix.
Игра запускается, но работает медленно. Низкая частота кадров и отсутствие удобного управления ограничивают использование. При этом сам факт работы Doom на таком оборудовании показывает вычислительный потенциал старого контроллера.