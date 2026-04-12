Nubia представила на Филиппинах игровой смартфон Neo 5 Pro.

Nubia Neo 5 Pro позиционируется как игровой смартфон среднего ценового сегмента. Производитель сделал ставку на отзывчивое управление, качественный звук и систему охлаждения. Новинка официально доступна на Филиппинах.

Изображение: GizmoChina

Аппарат оснащен 6,8-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1,5K и частотой обновления 144 Гц. Устройство работает на системе MyOS 16 на базе Android 16. Внутри установлен чипсет MediaTek Dimensity 7400. Объем оперативной памяти достигает 12 ГБ, встроенной — до 256 ГБ.

Для управления в играх предусмотрены боковые триггеры. Технология Magic Touch 3.0 улучшает отзывчивость экрана, когда пальцы влажные или жирные. Система на базе искусственного интеллекта снижает количество случайных нажатий. Линейный двигатель по оси Z обеспечивает тактильную отдачу.

Изображение: GizmoChina

Система охлаждения с испарительной камерой площадью 4083 квадратных миллиметра помогает поддерживать стабильную работу во время долгих игровых сессий. Стереодинамики поддерживают технологию DTS X Ultra.

Изображение: GizmoChina

Основная камера получила 50-мегапиксельный сенсор. Фронтальная камера — 16 мегапикселей для селфи и видеозвонков. Емкость батареи составляет 6210 мАч. Быстрая зарядка имеет мощность 80 Вт.

Смартфон выпускается в черном и белом цветах. Цена версии с 12 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти — 14 999 филиппинских песо (около $250). Модель с 12 ГБ и 256 ГБ стоит 17 999 песо (примерно $300).