Ученые из института SETI предложили миссию «Орфей» (Orpheus) — аппарат вертикального взлета и посадки для исследования марсианских вулканических трещин и пещер. Цель — найти биосигнатуры, указывающие на существующую жизнь.

Человечество десятилетиями искало жизнь на поверхности Марса. Но там высокая радиация и токсичные перхлораты. Если жизнь на Марсе существует, она, вероятно, находится под землей. Вулканические трещины и жерла в пещерах могут сохранять тепло и воду. Именно туда предлагают отправить аппарат «Орфей» (Orpheus).

Коннор Банн (Connor Bunn) и Паскаль Ли (Pascal Lee) из института SETI представили доклад на 57-й Лунной и планетарной научной конференции. Миссия названа в честь греческого героя, спустившегося в подземный мир. Цель — район Cerberus Fossae (Разломы Цербера) в области Elysium Planitia. Там находятся одни из самых молодых вулканов и лавовых потоков на Марсе. Извержения происходили от 46 000 до 222 000 лет назад. В молодых вулканах лучше сохраняются свежие биосигнатуры.

Колесный марсоход не может спуститься в жерло вулкана. Аппарат Ingenuity доказал, что система вертикального взлета и посадки работает на Марсе. «Орфей» (Orpheus) создан по тому же принципу. Маршрут полета пройдет через кратер Зунил, затем через Разломы Цербера и завершится у вулкана Цербер Толус 1 (Cereberus Tholus 1). На его вершине есть пять вулканических жерл и пещер. В отличие от лавовых трубок, в жерлах постоянно сохраняется тепло и циркуляция газов, включая водяной пар. Это аналоги земных жерл океанских вулканов, где могла зародиться жизнь.

Особый интерес представляет жерло номер 5 диаметром 200 метров и глубиной 50 метров. Для его изучения «Орфей» нужно будет оснастить всенаправленной камерой, ближнеинфракрасным спектрометром, георадаром и детектором биосигнатур. Однако финансирование миссии пока не утверждено.