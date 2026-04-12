Группировка ShinyHunters взломала системы Rockstar Games и похитила конфиденциальные данные. Злоумышленники требуют выкуп и установили крайний срок — 14 апреля.

Rockstar Games уже сталкивалась с хакерскими атаками. В 2022 году злоумышленник получил доступ к внутренним каналам разработки и слил почти 100 ранних видеороликов геймплея GTA VI, а также исходный код. Теперь компания подверглась новой атаке.

Изображение - Gemini

Rockstar Games подтвердила взлом, за которым стоит группа ShinyHunters. Злоумышленники заявили, что получили доступ к данным и требуют выкуп до 14 апреля. В противном случае они обещают опубликовать информацию.

Атаку обнаружил Cybersec Guru. Позже представитель компании подтвердил факт инцидента. При этом точный состав украденных данных и сумма выкупа не раскрываются.

Хакеры использовали обходной путь через сервис Anodot. Он подключен к облачной системе Snowflake, которую применяет Rockstar. Вместо прямого взлома инфраструктуры злоумышленники извлекли токены аутентификации и выдали себя за обычных пользователей. Это позволило получить доступ к учетным записям и скачать данные.

Представитель Rockstar заявил, что хакеры похитили только несущественную информацию компании. Атака не затронула организацию Rockstar и не повлияла на игроков.