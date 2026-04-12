Global_Chronicles
Исследование: Тёплая вода в океане увеличила число разрушительных ураганов на 60%
Ученые выяснили, что ураганы, проходящие через зоны аномально тёплой воды, наносят больший ущерб. Исследование охватило 1600 тропических циклонов с 1981 года.

Тропические циклоны получают энергию от теплой воды. Чем выше температура океана, тем больше «топлива» для будущего шторма. Теперь ученые количественно оценили этот эффект. Они изучили, как морские волны тепла влияют на разрушения после выхода ураганов на сушу. 

Изображение - Gemini 

Авторы исследования проанализировали 1600 тропических циклонов, которые достигали суши с 1981 года. Морской волной тепла ученые называют продолжительные участки воды с температурой в пределах 10 процентов от исторического максимума.

Штормы, которые прошли через такие зоны, быстрее усиливались. Число стихийных бедствий с ущербом не менее миллиарда долларов выросло на 60%. Соавтор исследования Грегори Фольц из NOAA заявил, что морские волны тепла затрагивают более половины тропических циклонов, достигающих суши. Они возникают ближе к берегу и чаще, чем раньше.

Специалисты исключили фактор роста прибрежной застройки. Они сравнивали штормы, проходившие через теплую воду, с теми, что обрушивались на такие же урбанизированные районы, но без контакта с волнами тепла.

В качестве примеров ученые приводят ураганы «Хелен» и «Милтон» во Флориде в 2023 году, а также ураган «Отис» в Мексике. Отис за день усилился из тропического шторма до пятой категории, убил 52 человека и нанес ущерб около 16 миллиардов долларов США.

По словам ведущего автора исследования Сохейла Радфара, в ближайшие четыре десятилетия морские волны тепла будут возникать чаще. Это потребует пересмотра систем раннего предупреждения и береговой защиты.

#изменение климата #ураганы #морские волны тепла #тропические циклоны
Источник: phys.org
