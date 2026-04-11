Разработчик программного обеспечения Кент Уолтерс сточил напильником нижние края своего MacBook.

Apple использует цельные алюминиевые корпуса для MacBook. Такая конструкция позволяет делать острые грани. Некоторым пользователям это доставляет неудобство. Один из них решил исправить ситуацию с помощью простейшего слесарного инструмента.

Кент Уолтерс, инженер из Сан-Франциско, взял напильник по металлу. Он закруглил края на нижней части корпуса, там, где обычно лежат запястья. Уолтерс написал в блоге, что люди часто «сходят с ума» от таких действий. Он считает, что вещи можно подгонять под себя. И понимает, что его подход нравится не всем.

Работа заняла некоторое время. Уолтерс боялся пропилить корпус насквозь, но этого не случилось. Сначала он использовал грубый напильник. Потом обработал поверхность наждачной бумагой зернистостью 150, а затем 400. Фотографии он сделал через несколько месяцев после работы. За это время на поверхности появились царапины и вмятины от обычного использования.

Уолтерс советует тем, кто захочет подобное повторить, заклеить динамики и клавиатуру скотчем. Это защитит от алюминиевой стружки. Ноутбук нужно закрепить на жесткой поверхности. При этом он отмечает, что подобные изменения могут снизить стоимость ноутбука при перепродаже.