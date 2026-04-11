Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
Владелец MacBook сточил острые края ноутбука напильником для повышения комфорта
Разработчик программного обеспечения Кент Уолтерс сточил напильником нижние края своего MacBook.

Apple использует цельные алюминиевые корпуса для MacBook. Такая конструкция позволяет делать острые грани. Некоторым пользователям это доставляет неудобство. Один из них решил исправить ситуацию с помощью простейшего слесарного инструмента. 

Фото: kentwalters.com

Кент Уолтерс, инженер из Сан-Франциско, взял напильник по металлу. Он закруглил края на нижней части корпуса, там, где обычно лежат запястья. Уолтерс написал в блоге, что люди часто «сходят с ума» от таких действий. Он считает, что вещи можно подгонять под себя. И понимает, что его подход нравится не всем.

Работа заняла некоторое время. Уолтерс боялся пропилить корпус насквозь, но этого не случилось. Сначала он использовал грубый напильник. Потом обработал поверхность наждачной бумагой зернистостью 150, а затем 400. Фотографии он сделал через несколько месяцев после работы. За это время на поверхности появились царапины и вмятины от обычного использования.

Фото: kentwalters.com

Уолтерс советует тем, кто захочет подобное повторить, заклеить динамики и клавиатуру скотчем. Это защитит от алюминиевой стружки. Ноутбук нужно закрепить на жесткой поверхности. При этом он отмечает, что подобные изменения могут снизить стоимость ноутбука при перепродаже.

#apple #ноутбук #macbook #кент уолтерс
Источник: tomshardware.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Сейчас обсуждают

Шеша сидит с компа
22:04
Мамаша Кудахцева, расскажи как твой сынок Вадя создал шайку "Пальчики" состоящую из женщин с пониженной социальной ответственностью и отрицательным iq?
Почему блокировка Telegram и «белые списки» – идеальный фильтр для российского интернета
Viverna
21:57
да ну, уже как неделю работает 😎
Crimson Desert наконец-то заработала на видеокартах Intel Arc — спустя несколько недель после релиза
Шеша сидит с компа
21:40
Совмещаю полезное с приятным.
Почему блокировка Telegram и «белые списки» – идеальный фильтр для российского интернета
Шеша сидит с компа
21:39
Это мамаша Кудахцева - доска два соска.
Почему блокировка Telegram и «белые списки» – идеальный фильтр для российского интернета
Шеша сидит с компа
21:37
А Вадя в курсе что у него мамаша шлюха?
Почему блокировка Telegram и «белые списки» – идеальный фильтр для российского интернета
ЦАГ
21:16
Нафига мне библиотека если в интернете есть почти все книги мира, к том уже от них зрение портится и осанка . Ты еще лошадей предложи вместо автомобилей. Как вы достали ретрограды !!!!!!!!!!!!!!
Почему блокировка Telegram и «белые списки» – идеальный фильтр для российского интернета
iponec
20:41
что за евгений доска? ухаха
Почему блокировка Telegram и «белые списки» – идеальный фильтр для российского интернета
Китя (Непран) - мерзкая тварь
20:39
Кстати кто не знал машка полотер он проститутка Рязани.Это тот кто под Шешей сидит ,хотя они оба защеканы и на клык
Разработка и выпуск новой версии бенчмарка под названием ChimbaBenchXPL (Alpha-3). Часть 3
Китя (Непран) - мерзкая тварь
20:35
Чет забыл напомнить =тут и шеша и его пидармоты
Разработка и выпуск новой версии бенчмарка под названием ChimbaBenchXPL (Alpha-3). Часть 3
Мать Кудахцева
20:29
+79166066342 вот мой номерочек, кто хочет пусть звонит, готова любому петушку
Почему блокировка Telegram и «белые списки» – идеальный фильтр для российского интернета
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter