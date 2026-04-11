Global_Chronicles
Epic Games готовит extraction-шутер с персонажами Disney к ноябрю 2026
Epic Games планирует релиз нового шутера с персонажами Disney в ноябре 2026 года. Проект относят к жанру extraction и сравнивают с ARC Raiders.

Сотрудничество игровых студий с крупными медиакомпаниями постепенно выходит за рамки отдельных проектов. Компании переходят к созданию долгосрочных игровых экосистем.

Изображение: WCCFTech

Epic Games продолжает развивать партнерство с Disney после инвестиций 2024 года. По данным отчета Bloomberg, следующий крупный проект запланирован на ноябрь 2026 года.

Речь идет о шутере в жанре extraction. Игроки будут управлять персонажами Disney и сражаться с противниками, после чего должны добраться до точки эвакуации. По структуре игру сравнивают с ARC Raiders.

Проект имеет значение для Epic Games на фоне внутренних изменений. Компания ранее сократила сотрудников и пересматривала экономику Fortnite. Руководство связывало решения со снижением активности аудитории.

Источники отмечают, что часть сотрудников сомневается в оригинальности механик. При этом внутри компании рассчитывают доработать игру к релизу.

#epic games #видеоигры #fortnite #disney #arc raiders #tim sweeney #extraction shooter #extraction-шутер
Источник: wccftech.com
