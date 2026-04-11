Сотрудничество игровых студий с крупными медиакомпаниями постепенно выходит за рамки отдельных проектов. Компании переходят к созданию долгосрочных игровых экосистем.
Изображение: WCCFTech
Epic Games продолжает развивать партнерство с Disney после инвестиций 2024 года. По данным отчета Bloomberg, следующий крупный проект запланирован на ноябрь 2026 года.
Речь идет о шутере в жанре extraction. Игроки будут управлять персонажами Disney и сражаться с противниками, после чего должны добраться до точки эвакуации. По структуре игру сравнивают с ARC Raiders.
Проект имеет значение для Epic Games на фоне внутренних изменений. Компания ранее сократила сотрудников и пересматривала экономику Fortnite. Руководство связывало решения со снижением активности аудитории.
Источники отмечают, что часть сотрудников сомневается в оригинальности механик. При этом внутри компании рассчитывают доработать игру к релизу.