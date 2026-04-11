Генеральный директор Amazon Энди Джасси заявил, что бизнес компании по производству собственных чипов может приносить 50 миллиардов долларов США годового дохода.

Amazon долгое время закупала чипы у сторонних производителей. Теперь компания делает ставку на собственные разработки. В письме акционерам генеральный директор Amazon Энди Джасси раскрыл масштаб амбиций компании.

Речь идет о разработке и производству двух линейках чипов. Graviton — это серверные процессоры на архитектуре ARM. Trainium предназначены для задач искусственного интеллекта. Джасси заявил, что если бы это подразделение работало как отдельная компания, его годовой доход достиг бы $50 миллиардов.

Для сравнения: годовая выручка AMD и Intel составляет меньшую сумму. Amazon уже перевела значительную часть внутренних вычислительных нагрузок AWS на Graviton. Trainium, в свою очередь, показывает преимущества по стоимости при обработке данных. Клиенты получают более высокую экономическую эффективность. Сама Amazon за счет использования этих чипов добивается роста операционной прибыли.

Экономия измеряется миллиардами долларов в год на капитальных затратах. Собственные чипы дают компании контроль над расходами и цепочкой поставок. Amazon впервые намекнула на возможность продажи сторонним клиентам полностью готового оборудования с чипами Trainium и Graviton. Это прямой выход на рынок вычислительных компонентов для дата-центров, где сейчас доминируют Nvidia, Intel и AMD.