Global_Chronicles
Разработка серверного ИИ-чипа Baltra Apple снижает зависимость от NVIDIA
Apple разрабатывает собственный серверный чип для искусственного интеллекта под кодовым названием Baltra.

Компания Apple закладывает основу для своей ИИ-инфраструктуры. Речь идет не о чипах для iPhone или Mac, а о серверном решении для облачных вычислений. Проект получил внутреннее название Baltra. 

Изображение: GizmoChina

Чип Baltra предназначен для облачной инфраструктуры Apple. Он будет обрабатывать серверные задачи ИИ и обеспечивать безопасность данных. Производством займется TSMC. Техпроцесс — 3-нм второго поколения N3E. Эта технология дает лучшую производительность и энергоэффективность по сравнению с ранними версиями.

Apple также инвестирует в технологию TSMC под названием SoIC. Она позволяет размещать компоненты чипа вертикально. Это повышает скорость работы и снижает энергопотребление.

Baltra получит архитектуру на основе чиплетов. Разные специализированные чипы будут работать вместе в одном корпусе. Такая конструкция упрощает масштабирование. Apple сможет эффективнее настраивать систему под конкретные ИИ-задачи.

Компания зарезервировала значительные мощности на заводе TSMC на ближайшие годы. Большую часть направят на выпуск серверных ИИ-чипов. Этим шагом Apple снижает зависимость от NVIDIA. Компания хочет самостоятельно контролировать всю цепочку: от проектирования чипов до облачной инфраструктуры.

#apple #tsmc #3-нм техпроцесс #серверный процессор #чип ии #baltra
Источник: gizmochina.com
