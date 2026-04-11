Rockstar Games публикует вакансии на должности, связанные с пользовательским контентом

Компания готовится к запуску GTA 6 и расширяет команду Creator Platform. Именно эта команда теперь отвечает в том числе за моддинг-платформу FiveM. Rockstar ищет специалиста по стратегическим исследованиям. Сотрудник на эту позицию должен глубоко понимать устройство платформ для создания контента. В списке — Roblox, Fortnite, YouTube, Twitch и TikTok. Кроме того, от кандидата требуют знания экосистемы GTA Roleplay и опыта работы с инструментами для пользовательского контента.

Вторая открытая вакансия — старший менеджер по продуктам. Этот человек поможет строить экосистему Creator Platform. В задачи входит создание систем, которые позволят авторам выпускать проекты, привлекать игроков и зарабатывать деньги. Компания ждет от кандидата участия в разработке инструментов, API или SDK. Обе позиции открыты в нью-йоркском офисе Rockstar, где принимают ключевые решения.

При этом вакансии в команду Creator Platform есть также в Лондоне и Лидсе. В британских объявлениях чаще упоминают FiveM и RedM. Команда Rockstar Creator Platform занимается технологиями для создания игровых режимов и модификаций. Геймеры смогут заходить на кастомные серверы с контентом от сообщества. Насколько эти наработки войдут в GTA Online для шестой части, пока не ясно.