Global_Chronicles
Анонс новой игры Metro может состояться на следующей неделе
В сети появилась информация о возможном анонсе новой игры серии Metro

Последняя основная часть серии, Metro Exodus, вышла в 2019 году. С тех пор фанаты ждут новостей о продолжении. И вот 10 апреля пользователь под ником AlexandreNGamR написал в соцсети X, что анонс новой Metro состоится на следующей неделе. Известный инсайдер NateTheHate подтвердил эту информацию в комментариях. Он заявил, что слухи «имеют под собой основания».

Изображение: Insider Gaming

Официальных заявлений от студии 4A Games пока нет. Читателям стоит относиться к этим данным с осторожностью. В 2023 году издание Insider Gaming сообщало, что сиквел Metro Exodus находится в активной разработке. Журналисты называли игру полностью играбельной. Сама студия в 2020 году обещала качественный одиночный опыт и заявляла, что геймеры будут в восторге от их планов.

#игры #4a games #metro exodus #инсайдеры #metro
Источник: insider-gaming.com
