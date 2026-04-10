Французские власти объявили о переходе государственных систем с Windows на Linux. Решение связано с курсом на снижение зависимости от иностранных технологий.

Французское правительство последовательно избавляется от американского программного обеспечения в государственных структурах. Ранее 80 тысяч сотрудников Национального фонда медицинского страхования перевели на открытые альтернативы Teams, Zoom и Dropbox. Теперь очередь дошла до операционной системы.

Переход на Linux называют одним из трех конкретных начальных шагов. К осени заинтересованные стороны определят, какие потребуются рабочие станции, инструменты для совместной работы, антивирусы, решения для искусственного интеллекта, базы данных и сетевое оборудование.

К инициативе присоединились Генеральное управление предприятий, Национальное агентство кибербезопасности и Управление государственных закупок. Ожидается, что официально решение будет принято осенью.

Министр Давид Амиэль заявил, что страна не может мириться с зависимостью от программных продуктиов, ценообразования и развития, которые она не контролирует. Министр Анн Ле Энанфф назвала цифровой суверенитет стратегической необходимостью.

Успешный переход Франции на Linux может повлиять на другие правительственные ведомства и страны Евросоюза.