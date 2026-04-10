Global_Chronicles
ASUS представила кабель питания ROG Equalizer для снижения перегрева и перегрузки видеокарт
ASUS показала новый кабель питания ROG Equalizer для видеокарт.

ASUS представила новый кабель питания для видеокарт под брендом ROG. Решение связано с нагрузками современных графических систем. 

Изображение: ASUS

Новый кабель ROG Equalizer использует стандарт 12V-2x6 PCIe и рассчитан на работу с видеокартами высокого энергопотребления. Он поддерживает устройства уровня до 600 Вт, включая современные модели.

ASUS заявляет, каждый провод в новом кабеле выдерживает ток до 17 ампер. Для сравнения, стандартные кабели 12V-2x6 рассчитаны на 9,2 ампера. ASUS использовала травленые медные провода с оловянным покрытием и гибкие материалы.

Изображение: ASUS

В экстремальном тесте компания отсоединила четыре средних провода от кабеля, чтобы создать дисбаланс тока. ROG Equalizer показал температуру 73,4 градуса. Стандартный кабель в тех же условиях нагрелся до 146 градусов, что превышает безопасные пределы.

Кабель работает при температурах на 50 градусов ниже допустимого предела. Он также соответствует строгим стандартам защиты от возгорания и плавления.

ROG Equalizer интегрируется с функцией Power Detector+ в приложении ASUS GPU Tweak III. Это обеспечивает мониторинг в реальном времени. Кабель будут поставлять с блоками питания ASUS серий ROG Thor и ROG Strix Platinum. Старые клиенты смогут получить его по программе обновления. Кабель также совместим с блоками питания других производителей.

#видеокарты #asus #atx 3.1 #pcie 5.1 #rog equalizer #pcie 12v-2x6 #rog strix platinum #rog thor
Источник: rog.asus.com
