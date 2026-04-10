По данным четырех источников Reuters, Tesla разрабатывает новый компактный электрический кроссовер.

Как известно, Илон Маск отказался от проекта недорогого электромобиля в 2024 году и переключил внимание на роботакси и человекоподобных роботов. Теперь компания снова вернулась к идее компактной модели. Ключевой вопрос: будет ли это массовый электромобиль с ручным управлением или машина, соответствующая представлениям Tesla о полностью автономных транспортных средствах.

Длина нового автомобиля составит 4,28 метра. Это на полметра короче Model Y. Производство планируют организовать в Китае, при этом компания рассматривает расширение выпуска в США и Европе.

Цена будет существенно ниже, чем у седана Model 3 начального уровня. В Китае Model 3 стоит от $34 тысяч, в США — около $37 тысяч. Компания сократит расходы за счет батареи меньшего размера. Запас хода станет меньше, чем 492-526 км у Model Y.

Автомобиль получит один электродвигатель вместо двух. Машина станет легче примерно на 1,5 тонны. Для сравнения, Model Y весит около двух тонн.

Один из сотрудников Tesla сообщил, что компания стремится создавать модели с возможностью беспилотного управления, но с опцией ручного вождения. Tesla понимает: на многих рынках одобрения регулирующих органов для полноценных беспилотников не будет еще много лет.

Проект находится на ранней стадии. Reuters не удалось выяснить, одобрила ли Tesla производство автомобиля. Производство вряд ли начнется в этом году.