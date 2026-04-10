Xiaomi официально объявила о выпуске ноутбука REDMI Book Pro 2026, который поступит в продажу в конце месяца и получит процессор Intel Core Ultra 3-го поколения, а также батарею емкостью 99 Вт•ч.

Xiaomi раскрыла детали нового ноутбука серии REDMI перед запуском в Китае. Новый ноутбук позиционируется как флагманская модель с упором на задачи искусственного интеллекта. REDMI Book Pro 2026 выйдет одновременно со смартфоном REDMI K90 Max.

В новинке нашёл применение процессор Intel Core Ultra X7 Series 3 (358H), который специально спроектирован для локальной обработки ресурсоемких ИИ-задач. По замыслу разработчиков, такой подход снижает нагрузку на облачные серверы и ускоряет отклик системы.

Батарея на 99 Вт·ч достигает максимально допустимого предела для провоза в самолетах. Иначе говоря, пользователь может рассчитывать на работу в течение всего дня даже при высоких нагрузках.

Из официального тизера также следует, что ноутбук получит «новую персональную базу знаний» и улучшенный глубокий поиск с использованием ИИ. Эти функции интегрируют с HyperOS и HyperConnect. Система позволит искать информацию в локальных файлах и изображениях, а также в данных с других устройств.

Xiaomi пока не раскрыла полные технические характеристики. Известно, что компания выпустит две версии — с 14-дюймовым и 16-дюймовым экраном. Для разработчиков и создателей контента сочетание нового процессора и локального ИИ означает более быструю компиляцию кода и рендеринг мультимедиа. При этом ноутбук сохраняет тонкий и легкий корпус. Redmi традиционно занимает агрессивную ценовую нишу, поэтому выход такой модели может повлиять на рынок премиальных ультрабуков.