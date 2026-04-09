Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
Sony выпустит телевизоры True RGB после 20 лет разработки
Разработка заняла около двух десятилетий и основана на собственной системе подсветки

Sony готовит к выпуску телевизоры с технологией True RGB, в которой применяются три раздельных светодиода — красный, зеленый и синий. Такая схема дает прямое управление каждым цветом и повышает точность передачи изображения.

Источник изображения: Sony

На рынке встречаются решения, где часть оттенков формируется через люминофор при использовании двух типов диодов. Здесь используется иной принцип: нужный цвет создается сразу, без дополнительных преобразований. Это снижает отклонения по яркости и цвету.

Источник изображения: Sony

В Sony обновили и систему управления подсветкой. Новый драйвер координирует работу светодиодов и учитывает их плотность. Элементы размещены с шагом около одного сантиметра, при этом каждый из них имеет размер в несколько сотен микрометров.

Работа над этой технологией началась еще в 2004 году с модели Qualia. За это время инженеры пересмотрели как конструкцию светодиодов, так и методы их контроля. Появление новых телевизоров в продаже ожидается в ближайшее время.

#sony #телевизоры #дисплеи #подсветка #rgb mini led #true rgb
Источник: whathifi.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter