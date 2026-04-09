Разработка заняла около двух десятилетий и основана на собственной системе подсветки

Sony готовит к выпуску телевизоры с технологией True RGB, в которой применяются три раздельных светодиода — красный, зеленый и синий. Такая схема дает прямое управление каждым цветом и повышает точность передачи изображения.

На рынке встречаются решения, где часть оттенков формируется через люминофор при использовании двух типов диодов. Здесь используется иной принцип: нужный цвет создается сразу, без дополнительных преобразований. Это снижает отклонения по яркости и цвету.

В Sony обновили и систему управления подсветкой. Новый драйвер координирует работу светодиодов и учитывает их плотность. Элементы размещены с шагом около одного сантиметра, при этом каждый из них имеет размер в несколько сотен микрометров.

Работа над этой технологией началась еще в 2004 году с модели Qualia. За это время инженеры пересмотрели как конструкцию светодиодов, так и методы их контроля. Появление новых телевизоров в продаже ожидается в ближайшее время.