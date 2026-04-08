Apple пересмотрела планы по выпуску складного iPhone Ultra и снизила ожидаемые объемы производства.

Подготовка к выпуску новых устройств часто сопровождается пересмотром ожиданий по спросу. В случае со складным смартфоном Apple этот процесс затронул и партнерские соглашения.

Apple скорректировала планы по выпуску своего первого складного смартфона, который называют iPhone Ultra или iPhone Fold. По данным The Elec, компания сократила ожидаемый объем производства на старте с примерно 10 миллионов до около 3 миллионов устройств.

Такое решение связано с осторожной оценкой спроса. В Apple учитывают опыт запуска Vision Pro и допускают, что дорогая новинка привлечет ограниченную аудиторию на первом этапе.

Разработка смартфона заняла несколько лет. Компания стремилась устранить проблемы, характерные для складных экранов, включая их уязвимость и заметную складку.

При этом ключевым поставщиком дисплеев стала Samsung. Только ее подразделение смогло соответствовать требованиям Apple по качеству гибких OLED-панелей. В результате стороны договорились об эксклюзивных поставках сроком на три года.