Милла Йовович представила инструмент MemPalace для работы с данными в системах искусственного интеллекта.

Интерес к системам хранения и обработки данных в ИИ выходит за пределы инженерной среды. К разработке таких решений подключаются и представители других сфер.

Актриса Милла Йовович, известная по фильму «Пятый элемент», сообщила о создании инструмента MemPalace. Она занялась проектом после того, как столкнулась с ограничениями существующих решений при работе с информацией в рамках собственного проекта.

MemPalace предлагает иной способ организации данных. Система распределяет информацию по виртуальным «комнатам», а не опирается на поиск по ключевым словам. Подход основан на классической мнемонической технике, где данные связываются с воображаемыми пространствами.

Йовович разработала концепцию и архитектуру решения. За техническую реализацию отвечал Бен Сигман (Ben Sigman), глава платформы биткойн-кредитования Libre Labs. Проект выложили в открытый доступ на GitHub.

Система обрабатывает данные локально, без передачи их в облачные сервисы. В разработке также использовался Claude от Anthropic.

Эксперты считают, что такой подход может применяться в разных ИИ-системах, однако отмечают, что его эффективность пока не подтверждена вне тестовых условий. Йовович предложила разработчикам самостоятельно проверить MemPalace и оценить его работу.