Стартап Project Prometheus, поддержанный Джеффом Безосом, сосредоточился на создании промышленного искусственного интеллекта. Компания активно привлекает специалистов, включая выходцев из xAI.

В индустрии искусственного интеллекта усиливается конкуренция за специалистов и технологии. На этом фоне появляются проекты, которые делают ставку на применение ИИ вне цифровых сервисов. Стартап Project Prometheus начал работу в прошлом году при поддержке Джеффа Безоса (Jeff Bezos). Руководство проектом взял на себя бывший руководитель Google Викрам Баджадж (Vikram Badaj).

Изображение: GizmoChina

Компания сосредоточилась на разработке систем, которые применяют искусственный интеллект в реальных отраслях, а не только в программных интерфейсах. В отличие от решений вроде ChatGPT или Claude Code, разработчики делают упор на работу с физической средой. Модели обучаются на специализированных данных и ориентируются на задачи в авиации, машиностроении и архитектуре, включая проектирование сложных инженерных систем.

К команде присоединился Кайл Косич (Kyle Kosic), ранее работавший в xAI. Он возглавит направление инфраструктуры и займется развитием вычислительной базы. Компания уже открыла офисы в Сан-Франциско, Лондоне и Цюрихе и наняла сотни сотрудников. В долгосрочных планах — привлечь десятки миллиардов долларов и создать инвестиционную модель в стиле Berkshire Hathaway.

Prometheus будет покупать доли в компаниях и использовать их данные для обучения более интеллектуального ИИ. При этом сам стартап остается крайне засекреченным и не делает публичных заявлений.