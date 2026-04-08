Global_Chronicles
Джефф Безос финансирует стартап в сфере ИИ под названием Prometheus
Стартап Project Prometheus, поддержанный Джеффом Безосом, сосредоточился на создании промышленного искусственного интеллекта. Компания активно привлекает специалистов, включая выходцев из xAI.

В индустрии искусственного интеллекта усиливается конкуренция за специалистов и технологии. На этом фоне появляются проекты, которые делают ставку на применение ИИ вне цифровых сервисов. Стартап Project Prometheus начал работу в прошлом году при поддержке Джеффа Безоса (Jeff Bezos). Руководство проектом взял на себя бывший руководитель Google Викрам Баджадж (Vikram Badaj).

Изображение: GizmoChina

Компания сосредоточилась на разработке систем, которые применяют искусственный интеллект в реальных отраслях, а не только в программных интерфейсах. В отличие от решений вроде ChatGPT или Claude Code, разработчики делают упор на работу с физической средой. Модели обучаются на специализированных данных и ориентируются на задачи в авиации, машиностроении и архитектуре, включая проектирование сложных инженерных систем.

К команде присоединился Кайл Косич (Kyle Kosic), ранее работавший в xAI. Он возглавит направление инфраструктуры и займется развитием вычислительной базы. Компания уже открыла офисы в Сан-Франциско, Лондоне и Цюрихе и наняла сотни сотрудников. В долгосрочных планах — привлечь десятки миллиардов долларов и создать инвестиционную модель в стиле Berkshire Hathaway.

Prometheus будет покупать доли в компаниях и использовать их данные для обучения более интеллектуального ИИ. При этом сам стартап остается крайне засекреченным и не делает публичных заявлений.

#искусственный интеллект #ии #xai #джефф безос #project prometheus
Источник: gizmochina.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Сейчас обсуждают

Akim
07:03
В таком и слабый, что у меня 1.6л с турбиной дает 186л.с и 275нм крутящего.. и это еще в "задушенной" конфигурации, поскольку в Китае этот же двиг выдает 215 л.с. и 325нм крутящего
Поселение майя возрастом более двух тысяч лет обнаружили на дне озера Атитлан в Гватемале
Zool
05:05
Половик входной двери что на столе делает? 🤣
12 полезных программ, которые я устанавливаю на ПК после переустановки Windows. Часть 2
Игорь Колесников
04:29
Сколько же геммора с установкой даже такого набора ПО на винде. Найти, скачать, установить, жмакать постоянно эти далее далее далее при установке, а так же трястись о том, а вдруг там вирус??? Столько...
12 полезных программ, которые я устанавливаю на ПК после переустановки Windows. Часть 2
Garthar
04:11
Как всегда, рекламный высер без какого то толка. 1. Нахрена эта хрень если стандартное управление дисками винды умеет то же самое, особо забавно что ты после этой бесполезной проги какраз его и исполь...
12 полезных программ, которые я устанавливаю на ПК после переустановки Windows. Часть 2
Barash
02:42
Поселение майя возрастом более двух тысяч лет обнаружили на дне озера Атитлан в Гватемале
asdf2026
02:15
>В XVIII веке бытовало выражение «Голь на выдумки хитра» В моём детстве часто так говорили. Получается я жил в XVIII веке. Наверно я вампир
Побеждаем кризис оперативной памяти
Waramagedon
01:01
В каком месте слабый двигатель на 147 лошадиных сил? Это 108,12 КВт. Это почти как старая 6 цилиндровая бэха Е34 110КВт. для Весты с ее весом пушка. А то что нет турбины, это ограждает от кучи пробле...
Поселение майя возрастом более двух тысяч лет обнаружили на дне озера Атитлан в Гватемале
Waramagedon
23:58
аэрогриль для тех у кого нет духовки или места для духовки.
Обзор аэрогриля Cosori TurboBlaze Air Fryer 6.0 л
Waramagedon
23:57
Танки потянет даже полено или ведро
Обзор аэрогриля Cosori TurboBlaze Air Fryer 6.0 л
Василий Тругов
23:50
Статьи зистаха интересно не читать а сразу идти в комментарии. Хоть поржать можно
12 полезных программ, которые я устанавливаю на ПК после переустановки Windows. Часть 2
