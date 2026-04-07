В 2026 году стоимость интернета и мобильной связи в России может увеличиться на 15–20%. Рост цен связывают с увеличением затрат операторов и обновлением инфраструктуры.

Рынок телеком-услуг в России меняется на фоне роста затрат операторов на оборудование, обслуживание сетей и электроэнергию. Это уже отражается на тарифах и ведет к их дальнейшему увеличению.

Основатель сервиса ДомИнтернет Сергей Скворцов отметил, что в минувшем году провайдеры уже повысили цены на доступ в интернет. По его данным, минимальные тарифы со скоростью от 100 Мбит/с за год подорожали в среднем на 24%.

В текущем году рост продолжится, хотя и окажется менее резким. Скворцов ожидает увеличение абонентской платы в пределах 15–20%. Операторы объясняют это ростом затрат на оборудование, обслуживание сетей и электроэнергию. Дополнительное влияние оказывает повышение налоговой нагрузки и необходимость модернизации инфраструктуры.

Отдельный фактор связан с переходом на оптоволоконные сети. Плановая замена устаревших медных линий также увеличивает расходы компаний. Кроме того, на цены влияет выполнение требований по хранению данных и развитие отечественных решений.

Эксперт обратил внимание на изменения в тарифах. Некоторые операторы начали вводить ограничения по объему трафика, после превышения которых снижается скорость. Одновременно операторы начали чаще включать в тарифы увеличенные пакеты СМС, которые ранее теряли популярность.