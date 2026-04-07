Xiaomi перенесла сроки выхода нового складного смартфона. Вместе с этим появились детали о возможном названии и предполагаемых характеристиках устройства.

После паузы в выпуске складных моделей Xiaomi готовит новое устройство. Последний такой смартфон компания показала в 2024 году.

Изображение: GizmoChina

По данным инсайдеров, Xiaomi планировала представить новый складной смартфон вместе с Xiaomi 17 Max. Позже сроки пересмотрели и сдвинули запуск на начало июля.

При этом остается вопрос с названием. Устройство может выйти не под привычной серией Mix Fold. В базе IMEI нашли модель с индексом 26023PN08C и кодовым именем pecan. Такой формат обозначений ближе к основной линейке компании, а не к Fold-устройствам.

Это указывает на возможное новое название — Xiaomi 17 Fold. Компания, по сути, может пересмотреть структуру бренда.

Что касается характеристик, устройство получит процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5. Основная камера — 200 мегапикселей на сенсоре Samsung S5KHP5. Добавят два 50-мегапиксельных модуля (оба OV50M) для сверхширокого угла и вспомогательных снимков. Фронтальная камера — 16 мегапикселей на OV16F. Других подробностей пока нет.