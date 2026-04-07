Porsche объявила дату премьеры новой версии Porsche 911. Тизер указывает на сочетание трековых характеристик и формата кабриолета.

Автоконцерн Porsche продолжает расширять линейку 911. 14 апреля состоится премьера еще одной версии. Пока производитель показал только один тизер, где машина скрыта чехлом. Но детали уже обсуждают фанаты и профильные форумы.

Официально компания из Штутгарта называет новинку «особенно забавным спортивным автомобилем из Цуффенхаузена». Судя по слухам и косвенным признакам, речь идет о кабриолете на базе 911 GT3. Название GT3 Sport Cabriolet выглядит необычно даже по меркам богатой номенклатуры бренда.

Почему же именно заговорили о кабриолете? Вероятно, на это указывает место съемок презентационного фильма — Тенерифе. Канарские острова ассоциируются с открытой погодой и ездой с опущенной крышей.

На форуме Rennlist уже сложился консенсус. Новинка получит высокооборотный двигатель, механическую коробку передач, мягкую крышу и собственную аэродинамику. При этом на тизере не видно большого неподвижного антикрыла, которое обычно отличает GT3.

Некоторые поклонники марки считает, что значок GT3 не место на кабриолете. Другие возражают: такая версия станет более доступной альтернативой Speedster без запредельных затрат на разработку.

Эти разговоры подкрепляют и более ранние снимки. Шпионские фото показали замаскированный кабриолет с расширенным кузовом. Он напоминал лимитированную серию 911 S/T 2023 года. В той машине использовали 4,0-литровый двигатель от GT3 RS и шестиступенчатую механику, но настройки сделали для обычных дорог, а не для трека.

Porsche покажет автомобиль в прямом эфире 14 апреля.