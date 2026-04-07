Инсайдер RaidersSociety сообщил, что Crystal Dynamics перенесла выход Tomb Raider: Legacy of Atlantis на февраль 2027 года. Изначально игру планировали выпустить в 2026 году.

Crystal Dynamics анонсировала две новые игры серии на The Game Awards 2025. Одна из них — полная переработка самой первой части с переосмысленными боевой системой и механиками исследования. Теперь ее релиз, судя по слухам, сдвинулся.

Источник RaidersSociety ранее точно сообщал информацию о франшизе до официальных анонсов. К этому слуху стоит относиться с осторожностью, но у студии есть объективные причины для задержки. За последние двенадцать месяцев Crystal Dynamics провела четыре сокращения штата.

Руководство студии заявляет, что полностью сосредоточено на разработке обеих игр серии. Однако приверженность проекту не гарантирует соблюдение первоначальных сроков. Задержки стали обычной практикой в игровой индустрии, независимо от размера команды разработчиков.

Если игра действительно выйдет в феврале 2027 года, она пропустит 30-летие франшизы. Первая Tomb Raider появилась в 1996 году и релиз новой части в юбилейный год выглядел бы логичным шагом. Crystal Dynamics официально не подтверждала перенос.