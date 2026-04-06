Rockstar Games использует в GTA 6 усовершенствованную версию движка RAGE от GTA V и Red Dead Redemption 2. Компания не стала полностью переписывать технологию с нуля.

Обсуждение технической основы GTA 6 продолжается на фоне слухов и комментариев бывших сотрудников. Новые данные уточняют, как именно создается игра.

Rockstar Games разрабатывает GTA 6 на базе уже существующих технологий. Источники, на которые ссылается Kotaku, утверждают, что текущая версия движка RAGE опирается на наработки предыдущих проектов.

Ранее бывший звукорежиссер Rockstar Роб Карр предположил полную переработку технологии. Он связывал это с тем, что GTA V вышла несколько поколений назад. Однако разработчики сообщили, что движок лишь развивает решения, примененные также в Red Dead Redemption 2.

Также были опровергнуты слухи о проблемах с системой сохранений. По данным источников, игра изначально включает стандартные функции сохранения и загрузки.