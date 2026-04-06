Samsung продолжила повышение цен на DRAM во втором квартале 2026 года. Рост составил около 30% после удвоения стоимости в первом квартале.

Ситуация на рынке памяти вызывает противоречивые оценки. На фоне информации о снижении цен на оперативную память в отдельных регионах, как, например, в Китае (подробнее об этом вы можете узнать из нашего предыдущего материала ), крупные производители действуют иначе.

Изображение: WCCFTech

Samsung в только что начавшемся II-ом квартале увеличила цены на DRAM примерно на 30%. Компания применяет наценку на широкий спектр продукции. Речь идет не только о стандартных модулях для ПК и серверов, но и о высокоскоростной памяти HBM, используемой в системах ИИ.

Рост последовал за резким скачком цен в начале этого года. Тогда средние цены фактически удвоились в годовом выражении. В пересчете на условный пример: модуль, стоивший 10 000 вон в начале 2025 года, к началу 2026 года достиг 20 000, а затем вырос до 26 000 вон.

После нынешнего повышения цены крмпанией Samsung рынок ожидает аналогичных шагов от SK hynix и Micron. Такая ситуация снижает вероятность долгосрочного падения цен на эти комплектующие.

Ко всему прочему, аналитики SemiAnalysis отмечают, что LPDDR5 уже выросла в цене в несколько раз и может продолжить рост. Это напрямую влияет на себестоимость смартфонов, где память занимает значительную долю расходов.