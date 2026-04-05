Иногда доработки автомобилей выходят за рамки обычного тюнинга. Один из таких проектов недавно появился в продаже и привлек внимание своими характеристиками.
Компания Stretch My Truck переработала Ford F-450 Platinum 2020 года и увеличила его размеры. Шасси и кузов удлинили, добавили еще одну пару дверей и третий ряд сидений. В результате пикап вмещает до 11 человек.
Конструкция получила дополнительную ось и крупные 46-дюймовые шины. Подвеска позволяет отдельно регулировать высоту каждой оси. При необходимости можно использовать более компактные 36-дюймовые колеса.
В салоне сохранили оснащение версии Platinum, но установили обновленную мультимедийную систему с большим экраном и дополнительными дисплеями для пассажиров. Также добавили отдельные системы климат-контроля и регулируемые сиденья второго ряда.
Под капотом находится 6,7-литровый дизельный двигатель PowerStroke V8 с двойным турбонаддувом и доработанной системой охлаждения. Точные показатели мощности не указаны, но изменения увеличивают отдачу по сравнению со стандартными 475 л.с.
Топливная система включает несколько баков общей емкостью около 700 литров. Полная заправка обходится примерно в 1038 долларов. Автомобиль с пробегом 22 тысячи километров был выставлен на продажу на eBay за 399 900 долларов США и уже нашел своего нового владельца. Следует отметить – покупателя не отпугнула цена, которая более чем в четыре раза превышает цену нового F-450 Platinum.