На eBay продали сильно модифицированный Ford F-450 Platinum с шестью дверями и салоном на 11 человек. Стоимость заправки такого пикапа превышает тысячу долларов.

Иногда доработки автомобилей выходят за рамки обычного тюнинга. Один из таких проектов недавно появился в продаже и привлек внимание своими характеристиками.

Компания Stretch My Truck переработала Ford F-450 Platinum 2020 года и увеличила его размеры. Шасси и кузов удлинили, добавили еще одну пару дверей и третий ряд сидений. В результате пикап вмещает до 11 человек.

Конструкция получила дополнительную ось и крупные 46-дюймовые шины. Подвеска позволяет отдельно регулировать высоту каждой оси. При необходимости можно использовать более компактные 36-дюймовые колеса.

В салоне сохранили оснащение версии Platinum, но установили обновленную мультимедийную систему с большим экраном и дополнительными дисплеями для пассажиров. Также добавили отдельные системы климат-контроля и регулируемые сиденья второго ряда.

Под капотом находится 6,7-литровый дизельный двигатель PowerStroke V8 с двойным турбонаддувом и доработанной системой охлаждения. Точные показатели мощности не указаны, но изменения увеличивают отдачу по сравнению со стандартными 475 л.с.