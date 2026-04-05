Intel анонсировала процессор Core Ultra X9 378H. Он получил 16 ядер и встроенную графику Arc B390.

Линейка процессоров Panther Lake продолжает расширяться новыми моделями. Очередной чип ориентирован на потребительские устройства.

Intel представила процессор Intel Core Ultra X9 378H, который по характеристикам близок к модели X9 388H. Основное отличие касается частоты: новый чип разгоняется до 5 ГГц, тогда как старшая версия достигает 5,1 ГГц.

Процессор получил 16 ядер. В конфигурацию входят 4 производительных, 8 энергоэффективных и 4 маломощных ядра. Также используется интегрированная графика Intel Arc B390.

По сути, модель повторяет параметры Core Ultra X7 368H. При этом новинка относится к потребительскому сегменту и не поддерживает технологии vPro. В ней отсутствуют и другие функции для корпоративного использования, включая AMT и SIPP.

Ни один производитель ноутбуков пока не анонсировал устройства на базе X9 378H. Маркировка X9 позволяет компаниям устанавливать более высокую цену на системы с этим процессором, хотя реальной разницы в производительности с моделями на X7 368H нет.