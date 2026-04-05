Белый дом предлагает выделить НАСА 18,8 миллиарда долларов США дискреционных ассигнований на будущий финансовый год. Для сравнения: в нынешнем году бюджет агентства составлял $24,4 миллиарда. Разница — 23%.
Администрация Трампа объясняет сокращения необходимостью урезать «ненужные и завышенные по стоимости мероприятия». При этом НАСА должно сосредоточиться на главном: высадке человека на Луну до конца президентского срока и последующем строительстве лунной базы.
Программа «Артемида» получит $8,5 миллиарда. Эти деньги пойдут на коммерческие посадочные модули, скафандры, луноходы и жилые отсеки. Администратор НАСА Джаред Айзекман заявил, что предложение поддерживает американское лидерство в дальнем космосе и укрепляет промышленную базу.
Самые жесткие меры затронут научные программы. Белый дом хочет сократить их почти вдвое — на $3,4 миллиарда. Бюджет предусматривает отмену более сорока «низкоприоритетных миссий». Каких именно — в документе не уточняется, за исключением миссии по возврату образцов с Марса, которую уже фактически закрыли в прошлом году из-за перерасхода средств.
Планетарное общество назвало эти сокращения драконовскими. Организация напомнила, что Конгресс США уже отклонил аналогичное предложение в прошлом году, причем подавляющим большинством голосов обеих партий.
Белый дом также призывает НАСА разработать коммерческие аналоги ракеты Space Launch System и корабля Orion. По мнению администрации Трампа, замена этих систем более экономичными вариантами необходима для создания лунного базового лагеря. Кроме того, предлагается сократить финансирование Международной космической станции на $1,1 миллиарда, сохранив план сведения ее с орбиты к 2030 году. Это противоречит законопроекту Конгресса, который продлевает срок службы станции до 2032 года.