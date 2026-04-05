Трамп представил проект бюджета, который уменьшает финансирование НАСА на $5,6 миллиарда. Сокращение происходит спустя несколько дней после отправки первой за 50 лет пилотируемой лунной миссии США.

Белый дом предлагает выделить НАСА 18,8 миллиарда долларов США дискреционных ассигнований на будущий финансовый год. Для сравнения: в нынешнем году бюджет агентства составлял $24,4 миллиарда. Разница — 23%.

Администрация Трампа объясняет сокращения необходимостью урезать «ненужные и завышенные по стоимости мероприятия». При этом НАСА должно сосредоточиться на главном: высадке человека на Луну до конца президентского срока и последующем строительстве лунной базы.

Программа «Артемида» получит $8,5 миллиарда. Эти деньги пойдут на коммерческие посадочные модули, скафандры, луноходы и жилые отсеки. Администратор НАСА Джаред Айзекман заявил, что предложение поддерживает американское лидерство в дальнем космосе и укрепляет промышленную базу.

Самые жесткие меры затронут научные программы. Белый дом хочет сократить их почти вдвое — на $3,4 миллиарда. Бюджет предусматривает отмену более сорока «низкоприоритетных миссий». Каких именно — в документе не уточняется, за исключением миссии по возврату образцов с Марса, которую уже фактически закрыли в прошлом году из-за перерасхода средств.

Планетарное общество назвало эти сокращения драконовскими. Организация напомнила, что Конгресс США уже отклонил аналогичное предложение в прошлом году, причем подавляющим большинством голосов обеих партий.

Белый дом также призывает НАСА разработать коммерческие аналоги ракеты Space Launch System и корабля Orion. По мнению администрации Трампа, замена этих систем более экономичными вариантами необходима для создания лунного базового лагеря. Кроме того, предлагается сократить финансирование Международной космической станции на $1,1 миллиарда, сохранив план сведения ее с орбиты к 2030 году. Это противоречит законопроекту Конгресса, который продлевает срок службы станции до 2032 года.