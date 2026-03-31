Глава Ford Джим Фарли получил в 2025 году рекордную зарплату в 27,5 млн долларов. Это произошло на фоне чистого убытка компании в 8,2 млрд и рекордного числа отзывов автомобилей.

Глава Ford Джим Фарли (Jim Farley) получил крупнейшее вознаграждение за время работы в компании, хотя для самой Ford год оказался тяжелым. Компания одновременно показала убыток и столкнулась с масштабными отзывами машин.

Общий доход Фарли достиг 27,5 млн долларов – это на 11% больше, чем годом ранее. Базовая зарплата не изменилась, но бонус вырос резко и составил 5,75 млн долларов.

Рост выплат связали с внутренними показателями: качеством продукции, доходами от сервисов и продажами электромобилей. При этом Ford зафиксировала чистый убыток в 8,2 млрд долларов, а число отзывов стало крупнейшим за историю. Рынок отреагировал падением стоимости акций Ford примерно на 2,5%.

Разница между доходом руководителя и средней зарплатой сотрудников выросла. В 2025 году Фарли получил сумму, которая примерно в 295 раз превышает среднюю оплату труда в компании – она составила 93 397 долларов. Годом ранее соотношение было ниже – около 253 к 1.