Global_Chronicles
TSMC теперь поставляет 3-нм чипы только «лояльным» клиентам из-за дефицита мощностей
Мощностей TSMC для выпуска 3-нм чипов не хватает. Компания распределяет их среди давних и лояльных клиентов — в первую очередь Apple и NVIDIA.

Тайваньский производитель полупроводников TSMC оказался в центре гонки за лидерство в области искусственного интеллекта. Его 3-нм техпроцесс нужен всем: от производителей графических процессоров до компаний, изготавливающих потребительскую электронику. Но мощностей не хватает. По данным DigiTimes, в таких условиях поставки получают только те, кого TSMC считает долгосрочными и лояльными партнерами. 

Изображение: TSMC

Apple и NVIDIA, судя по всему, входят в число главных бенефициаров. У них не только эксклюзивный доступ к производственным линиям, но и позиция доминирующих клиентов, которая оставляет конкурентам мало шансов на получение мощностей. NVIDIA, например, имеет тесные связи с TSMC по таким техпроцессам, как A16.

Для остальных ситуация складывается сложнее. Intel и AMD тоже делают заказы на высокопроизводительные чипы, но объемы поставок у них значительно ниже. Производители ASIC также заняли свою нишу, однако их доступ к 3-нм техпроцессу ограничен, что создает проблемы с наращиванием производства.

Рост цен на фоне дефицита только усугубляет положение. DigiTimes отмечает, что компании, которым не хватает мощностей, вынуждены искать альтернативы у других производителей микросхем — иного варианта просто не остается.

#nvidia #apple #полупроводники #искусственный интеллект #tsmc #ии #чипы #дефицит #3-нм чипы
Источник: digitimes.com.tw
