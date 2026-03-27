Agile Robots SE объявила о сотрудничестве с Google DeepMind. Цель — объединить базовые модели Gemini Robotics от DeepMind с промышленными роботами Agile, включая гуманоидную платформу Agile ONE.

Немецкая компания Agile Robots SE работает на рынке с 2018 года. Компания уже поставила более 20 000 роботизированных решений по всему миру. В портфеле — чувствительная к силе рука FR3, манипуляторы серии Thor и гуманоид Agile ONE, который разработан для безопасной работы вместе с людьми на производственных линиях.

Источник: Agile Robots

Объявленное с Google DeepMind сотрудничество должно сделать этих роботов умнее. Интеграция моделей Gemini Robotics позволит им решать более сложные задачи прямо на заводах. По словам основателя и гендиректора Agile Robots Чжаопэна Чена (Zhaopeng Chen), партнерство разбито на несколько этапов. Команды работают в итеративном цикле: тестируют, собирают данные, обучают модели и снова тестируют.

На начальном этапе компании сфокусируются на высокоприбыльных промышленных приложениях — там, где нужна надежная и масштабируемая автоматизация. Роботы, развернутые в реальных условиях, будут собирать данные о своей работе, которые улучшают модели ИИ. Это, в свою очередь, расширяет возможности самих роботов и позволяет применять их в новых сценариях.





Google DeepMind активно развивает партнерства в робототехнической отрасли. Ранее в этом году компания объявила о сотрудничестве с Boston Dynamics для развития гуманоида Atlas, а также работает с Apptronik над платформой Apollo. Agile Robots теперь стала частью этой экосистемы.