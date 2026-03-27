Pulsar Fusion впервые получила плазменный заряд в выхлопной системе своего концептуального двигателя Sunbird. Это первый шаг к созданию ракеты на ядерном синтезе.

Британская компания Pulsar Fusion продвигает идею термоядерных двигателей для космических полетов. Как отмечает Independent, первые испытания уже показали работу ключевого элемента – плазмы в выхлопной системе, что подтверждает базовую работоспособность концепции.

Инженеры получили плазменный поток, направляя заряженные частицы с помощью электрических и магнитных полей. Это один из этапов создания двигателя, который использует реакции, аналогичные процессам внутри Солнца.

Такая тяга потенциально дает значительно больше энергии по сравнению с традиционными орбитальными двигателями. По оценкам разработчиков, мощность может вырасти в сотни раз, а максимальная скорость – достигать примерно 800 тысяч километров в час.

При таких показателях перелет на Марс сокращается с нескольких месяцев до нескольких недель. Более короткое путешествие снижает влияние радиации и микрогравитации на организм астронавтов.





Компания планирует продолжить испытания: обновить магнитную систему, повысить плотность плазмы и протестировать новые топливные циклы. Технология остается на раннем этапе, но уже позволяет проверять ключевые элементы двигателя в контролируемых условиях.

По прогнозам Pulsar, к 2035 году космическая экономика превысит 1,8 триллиона долларов, и более быстрый космический транспорт станет не только научной, но и экономической необходимостью.