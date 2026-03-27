Генеральный директор ARM Рене Хаас анонсировал выход компании на рынок серверных процессоров с чипом AGI CPU. По его словам, устройство составит конкуренцию архитектуре x86, но не затронет интересы ключевого партнера NVIDIA.

ARM решила выйти за рамки лицензирования архитектур и заняться собственными вычислительными решениями. Как пишет WIRED, Рене Хаас (Rene Haas) связывает этот шаг с ростом спроса на мощности для ИИ и желанием усилить влияние компании на рынке серверов.

AGI CPU стал первым серверным процессором, который ARM продвигает самостоятельно, а не через партнеров. Хаас объясняет это на простом примере: иногда платформа развивается быстрее, если ее создатель выпускает собственные устройства — как это делали Microsoft и Google.

Следует учесть один нюанс. Раньше ARM поставляла технологии компаниям вроде Nvidia и Amazon, которые строили на них свои чипы. Теперь ARM предлагает собственный продукт в том же сегменте. Иначе говоря, она начинает конкурировать с теми, кому раньше только помогала. Отсюда и осторожная реакция: партнерам важно понимать, как теперь будет устроено взаимодействие и какие решения останутся внутри компании.

Хаас при этом настаивает, что новый процессор не направлен против Nvidia, но меняет баланс сил в сторону ARM и создает давление на Intel и AMD с их архитектурой x86.

AGI CPU рассчитан на использование в серверных стойках и задачах, связанных с ИИ. Среди первых клиентов называют Meta*, а также ряд крупных компаний, включая SK hynix, Cisco, SAP и Cloudflare. Производство поручено TSMC по 3-нм техпроцессу. Это современная, но дефицитная технология: такие линии загружены заказами, поэтому объем выпуска напрямую зависит от доступных мощностей.

* Meta признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории России