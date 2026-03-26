Бюджеты AAA-игр в США и Канаде теперь регулярно превышают 300 миллионов долларов. Основная статья расходов — зарплаты разработчиков и накладные расходы.

Благодаря информации, поступившей от журналиста Bloomberg Джейсона Шрайера (Jason Schreier), уже всем становится ясно про рост бюджетов AAA-игр, особенно в США и Канаде. Эти суммы отражают длительные циклы производства и увеличение команд, что напрямую влияет на итоговую стоимость проектов.

Изображение: WCCFTech

По словам Шрайера, бюджеты крупных проектов давно не ограничиваются тремястами миллионами долларов — в ряде случаев они заметно выше. При этом точные цифры редко раскрываются.

Главный фактор роста — не бонусы руководителей. Основная часть расходов уходит на зарплаты разработчиков, а также на сопутствующие издержки: инфраструктуру, поддержку и организацию производства. В странах с более низкой стоимостью труда такие проекты обходятся дешевле.

Рост бюджетов подтверждают и конкретные примеры. Marvel’s Spider-Man 2 стоила около $315 миллионов, что заметно выше предыдущей части. Игры серии Call of Duty выходят на еще более высокий уровень затрат, включая расходы на поддержку после релиза.

Разработчик Денис Дьяк (Denis Dyack) из Apocalypse Studios говорит, что индустрия застряла. Игры, которые сейчас выходят, закладывали несколько лет назад, и изменить их направление уже почти невозможно. Геймеры недовольны тем, что получают, но повлиять на процесс они не могут.

Дьяк также высказался об искусственном интеллекте. Многие в индустрии рассчитывают, что ИИ поможет снизить затраты. По словам разработчика, это заблуждение: технологии повышают производительность, но требуют больше людей и времени. Сокращения сотрудников из-за внедрения ИИ — такого на практике не происходит.

При этом инди-студии оказываются в выигрыше. Они могут быстро менять курс в зависимости от реакции игроков. У крупных компаний с их многолетними циклами разработки такой гибкости нет.