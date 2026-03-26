Hisense подтвердила выпуск телевизоров 2026 года с RGB Mini LED. В линейке появятся как флагманские, так и более доступные модели.

Hisense расширяет использование RGB Mini LED и переносит эту технологию из крупных и дорогих моделей в более массовый сегмент. В линейке 2026 года компания делает именно на нее основной акцент, дополняя новыми процессорами и изменениями в оснащении.

Источник изображения: What Hi-Fi?

Флагманами стали модели UR9S и UR8S. Обе серии получили RGB Mini LED-подсветку и процессор Hi-View AI Engine RGB. UR9S выйдет в диагоналях 65, 75 и 85 дюймов, а UR8S — от 55 до 100 дюймов.

Различия между ними сводятся к характеристикам. UR9S заявлена с пиковой яркостью до 4000 нит, UR8S — до 3500 нит. Частота обновления у обеих моделей достигает 180 Гц, включая поддержку 4K при той же частоте. Экраны также получили антибликовое покрытие.

Отличается и набор портов. В UR9S предусмотрены три HDMI 2.1 и разъем USB-C с поддержкой DisplayPort, тогда как UR8S оснащена четырьмя HDMI 2.1. Звук настроен совместно с Devialet: старшая модель использует систему 4.1.2, младшая — 2.1.2.

Отдельно Hisense добавила функцию KiDoodle — второй пульт с доступом только к отобранному контенту для семейного просмотра. По словам Hisense, отбор там ведут живые люди, а не алгоритмы.

Помимо этих моделей, компания показала и обычные Mini LED-телевизоры без RGB, включая U7S Pro, U7S и E8S. Сроки выхода и цены пока не раскрыты.