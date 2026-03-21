Агентство Reuters сообщает о кубинском механике, который переоборудовал свой Fiat 126p 1980 года для работы на древесном угле. Машина проезжает 85 километров на одной загрузке и развивает скорость до 70 километров в час.

С января США фактически прекратили поставки нефти на Кубу. В стране ввели жесткие нормы на бензин, а на черном рынке литр продают по восемь долларов — в шесть раз выше официальной цены. Житель города Агуакате Хуан Карлос Пино нашел выход: он переделал свой старый польский Fiat на древесный уголь.

Фото - Reuters

Пино собрал установку из подручных материалов. Резервуар для угля сделал из переоборудованного пропанового баллона, крышку взял от трансформатора, фильтр — из молочного бидона, набив его старой одеждой. Все это он сварил в своей мастерской.

В начале марта механик выкатил машину на дорогу. На одной загрузке угля Fiat проехал 85 километров и разогнался до 70 километров в час. Двухцилиндровый двигатель работает, а выхлоп, судя по всему, не хуже бензинового.

Фото - Reuters

В Агуакате, где раньше был сахарный завод, а теперь пастбища и каменные карьеры, Пино стал местной знаменитостью. Соседи подходят к его Fiat с характерным 60-литровыми баллоном сзади авто, просят сфотографироваться и спрашивают, сможет ли он сделать такую же установку для них.

Пино говорит, что в условиях кризиса это лучший вариант, чтобы ездить. Следующим он хочет переделать трактор.