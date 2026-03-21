Global_Chronicles
Житель Кубы переделал Fiat 126p под уголь на фоне топливного дефицита
Агентство Reuters сообщает о кубинском механике, который переоборудовал свой Fiat 126p 1980 года для работы на древесном угле. Машина проезжает 85 километров на одной загрузке и развивает скорость до 70 километров в час.

С января США фактически прекратили поставки нефти на Кубу. В стране ввели жесткие нормы на бензин, а на черном рынке литр продают по восемь долларов — в шесть раз выше официальной цены. Житель города Агуакате Хуан Карлос Пино нашел выход: он переделал свой старый польский Fiat на древесный уголь.

Фото - Reuters

Пино собрал установку из подручных материалов. Резервуар для угля сделал из переоборудованного пропанового баллона, крышку взял от трансформатора, фильтр — из молочного бидона, набив его старой одеждой. Все это он сварил в своей мастерской.

В начале марта механик выкатил машину на дорогу. На одной загрузке угля Fiat проехал 85 километров и разогнался до 70 километров в час. Двухцилиндровый двигатель работает, а выхлоп, судя по всему, не хуже бензинового.

Фото - Reuters

В Агуакате, где раньше был сахарный завод, а теперь пастбища и каменные карьеры, Пино стал местной знаменитостью. Соседи подходят к его Fiat с характерным 60-литровыми баллоном сзади авто, просят сфотографироваться и спрашивают, сможет ли он сделать такую же установку для них.

Пино говорит, что в условиях кризиса это лучший вариант, чтобы ездить. Следующим он хочет переделать трактор.

Всем кому хочется узнать подробности, могут посмотреть видео в ВК.

#куба #fiat #топливный кризис
Источник: reuters.com
Популярные новости

Разработчики Cities Skylines II заявили, что переоценили возможности движка Unity
+
Россия вышла на второе место среди стран G20 по доступности безлимитного интернета
8
Эксперт протестировал GTX 1060 6 ГБ и RX 580 8 ГБ в ряде современных игр
5
Кроссовер K50 возрождённого бренда Volga представлен официально
1
Энтузиаст протестировал Crimson Desert на GeForce GTX 1060 с 3 и 6 ГБ видеопамяти
3
На юге России фиксируют массовое появление присущих Африке и Азии агрессивных клещей Hyalomma
+
XPPen анонсировала планшет Artist Pro 27 (Gen 2) для рисования на профессиональном уровне
+
Stellantis предложила детям придумать новый дизайн модели SRT
+
В США одобрили дизайн монеты с изображением Трампа в честь 250-летия страны
4
Caviar показала лимитированные смартфоны с золотом и символикой ОАЭ по цене от $9 910 до $10 770
+
Samsung потратит $73 миллиарда на расширение производства чипов и исследования в 2026 году
+
Удачливый покупатель получил в посылке два эксклюзивных корпуса NZXT вместо заказанного одного
+
В Боливии посреди острова на озере Титикака нашли поселение возрастом 5500 лет
+
Крупное обновление игрового процесса CS2 может изменить механику стрельбы в игре
2
Команда OptiScaler пытается устранить шлейфы в неофициальной сборке FSR 4 INT8 для видеокарт RDNA 2
+
Кубинец перевёл свой автомобиль на уголь на фоне топливного кризиса в стране
+
Intel может продлить жизнь сокету LGA 1954 для нескольких поколений процессоров, как это делает AMD
7
В Париже на Эйфелевой башне открылся подвесной мост для новых видов на город
+
Новый драйвер AMD поддерживает Crimson Desert и Death Stranding 2, обновляет FSR 4
1
Crimson Desert протестирована на моделях Nvidia начального и среднего уровней от Turing до Blackwell
+

Популярные статьи

Релиз Steam Machines как итог организационной деградации Valve
8
ИИ вместо творчества — почему DLSS 5.0 стал символом кризиса в игровой индустрии
14
Классика, которая не стареет — 9 отличных стратегий на ПК, вышедших более 20 лет назад
+
Обзор бюджетных «умных» часов Haylou Solar Lite 2
2

Сейчас обсуждают

Алексей Кузнецов
19:24
А огурцы с помидорами теперь стоят дороже мяса. Впрочем, эту проблему уже решают массовым забоем чужого скота
Производство тепличных овощей в России с начала года увеличилось на 4,7%
swr5
19:11
Ниочем. Просто набор слов.
Релиз Steam Machines как итог организационной деградации Valve
Алексей Кузнецов
18:57
Странно что европейские авто ещё кто-то в Китае покупает. Местные авто уже намного лучше европейских
Импорт китайских автомобилей в Евросоюз впервые превысил экспорт европейских в Китай
Alexander Muz
18:25
Самое зло это файл подкачки при условии когда маловато ОЗУ. Раньше во времена HDD при очень активном swap'е (нехватка ОЗУ) система уходила в дикие фризы... сейчас же у SDD такое время доступа и скор...
SSD стали очень дорогими в 2026 году — как я пытаюсь продлить им жизнь в своем игровом ПК
Михаил Маркеев
18:12
А предыдущие 40 лет им что мешало так делать? Не верю.
Intel может продлить жизнь сокету LGA 1954 для нескольких поколений процессоров, как это делает AMD
Василий Журавлёв
17:56
"Пока Epic Games подминает под себя игровую индустрию" Дальше можно не читать
Релиз Steam Machines как итог организационной деградации Valve
Роман Беляков
17:44
Автора в доте за читы забанили, вот он решил высказаться? Какой к чертям егс? Никто даже рядом со стимом не валялся. Им нафик не нужны ни Стим деки, ни Стим машины. Даже если они в минус по ним уйдут,...
Релиз Steam Machines как итог организационной деградации Valve
Garthar
17:18
$3000 долларов за бугром это за чертой бедности буквально. Там только жилье более менее нормальное не в жопе мира в $2000 выйдет и самая базовая мед страховка еще $500.
Россия вышла на второе место среди стран G20 по доступности безлимитного интернета
randomXP
17:00
Вероятнее влияние "эффективных манагеров" и "успешных маркетологов" , которые в железках в принципе не разбираются, как и в реальных потребностях. И если раньше не было конкурента и можно было проплат...
Intel может продлить жизнь сокету LGA 1954 для нескольких поколений процессоров, как это делает AMD
Maxim Korneev
16:56
Отличный наброс, валв и так известна своими проебами дат и это норм (Valve time), про егс даже не начинай как было говном так и осталось, смысла 0, инфраструктуры 0
Релиз Steam Machines как итог организационной деградации Valve
