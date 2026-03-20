UBTech договорилась с Siemens о совместной работе над масштабированием производства гуманоидных роботов

Китайский производитель роботов UBTech подписал соглашение с Siemens Digital Industries Software. Цель — наладить массовый выпуск человекоподобных машин и довести годовое производство до 10 тысяч штук к концу этого года. Документ подписали в Шэньчжэне, и теперь опыт Siemens в цифровизации и интеллектуальном производстве должны соединиться с разработками UBTech в области гуманоидной робототехники.

Основатель компании Чжоу Цзянь объяснил, почему так спешат. В этом году количество заказов резко выросло, и выпуск десятков тысяч роботов стал не просто планом, а необходимостью. Без помощи Siemens, по его словам, этот этап не пройти.

Немцы возьмут на себя создание цифровой инфраструктуры. Речь о полном цикле — от исследований и разработок до серийного производства. В ход пойдет промышленное ПО Siemens: инструменты для проектирования, симуляции, планирования процессов и управления производством. Для таких сложных изделий, как человекоподобные роботы, сквозная цифровизация — обязательное условие.

Гуманоидные роботы требуют точной механики, систем управления движением и интеграции искусственного интеллекта. Из-за этого их производство заметно сложнее по сравнению с традиционными промышленными роботами. Поэтому без цифровых двойников и моделирования не обойтись. У Siemens в этой области компетенции серьезные — компания много лет работает с глобальными производственными линиями.

UBTech уже начала движение в сторону коммерциализации: в 2025 году компания запустила поставки модели Walker S2. Теперь задача шире — перейти от ограниченных партий к стабильному выпуску. Siemens, помимо технологий, должна обеспечить обучение специалистов и поддержку внедрения решений на производстве.