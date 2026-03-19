РЖД запустили продажу билетов на электрички через мессенджер Мах. Пока сервис работает в Новосибирской области.

Как следует из сообщения РЖД, компания начала тестировать новый способ покупки билетов на пригородные поезда – теперь они стали доступны через отечественный мессенджер Мах. Пока речь идет о Новосибирской области, где сервис запустили для пассажиров Пригородной Пассажирской Компании «Экспресс-пригород».

Что примечательно, АО «Экспресс-пригород» – первая в России компания-оператор пригородных пассажирских перевозок из 22 существующих на сегодняшний день (основана в мае 1998 года, для сравнения, крупнейший в России оператор «ЦППК» был основан лишь в 2005 году). Она же станет первопроходцем и нового сервиса.

Приобретение билета происходит через чат-бота в мессенджере Мах, попасть в который можно по QR-коду, размещённому в пункте отправления, или по прямой ссылке https://max.ru/expressprigbot. Затем пассажиру необходимо выбрать дату, маршрут, поезд и тип билета, а затем произвести оплату через СБП. После этого пассажир получает два QR-кода: один нужен для проверки в поезде, второй – для прохода через турникеты (при их наличии).

Через бот можно оформить не только обычный билет, но и льготный – например, для студентов или школьников. Там же доступна оплата провоза багажа и животных. Доступна история купленных ранее через чат-бота билетов.

Железнодорожники планируют расширить сервис на другие регионы, включая Омскую, Кемеровскую области, а также Алтайский и Красноярский края.